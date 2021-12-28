Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı | Video

Esenyurt Avcılar hattında çalışan bir minibüs şoförü, maskesini takmayınca yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Maskesini takmak yerine yolculara "Ne var yani, bir şey mi oldu" diye tepki gösteren şoför, tavrı ile görenlere pes dedirtti. O tartışma anlarıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.