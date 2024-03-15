Maslak’ta işçilerin kaldığı konteynerde yangın | Video
Sarıyer Maslak’ta bulunan plaza inşaatının bahçesinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, konteynerde yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.
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