Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir matbaa fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Fabrikanın bahçesinde depolanan atık kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alındı.
İhbar üzerine yangının yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, atık kağıtlarda başlayan yangını binaya ulaşamadan kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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