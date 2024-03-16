Video Yaşam Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video
Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video

Matbaa fabrikasında korkutan yangın | Video

16.03.2024 | 10:52

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir matbaa fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Fabrikanın bahçesinde depolanan atık kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesinde faaliyet gösteren bir matbaa fabrikasının bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın arka kısmında depolanan atıl kağıtların tutuşması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alev ve dumanlara ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapan fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine yangının yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, atık kağıtlarda başlayan yangını binaya ulaşamadan kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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