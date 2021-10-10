Video Yaşam Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video
Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video

Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video

10.10.2021 | 13:14

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Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan kişi iddialara göre market çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not yolladı. Şüpheli yaklaşık 15 gün sonra geldiği markette çalışanlar tarafından dayak atıldıktan sonra polise teslim edildi.

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Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı. Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu. Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darp ederek market deposuna kilitledi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin polis tarafından marketten çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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