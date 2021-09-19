Matkap satmaya gelip telefon çaldılar | Video

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinin ofisine gelen biri kadın iki hırsız matkap satmaya çalıştıkları iş yeri sahibinin telefonunu çaldı. Hırsızlardan erkek olanı elindeki matkapı tanıtıp iş yeri sahibini oyalarken, kadın hırsız ise ofise girip masanın üzerinde bulunan telefonu çaldı. Telefonu çalınan Yunus Eren “Matkapla gelip telefon çaldılar. Kim olduklarını bilmiyorum, bu hırsızları ilk kez gördüm. Tanıdığımız hırsızlar olsaydı bu numaraları yemezdik” diye konuştu.

Olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Örnek Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre biri kadın iki hırsız matkap satma bahanesiyle bir iş yerinin önüne geldi. Hırsızlardan erkek olanı, elindeki matkabı tanıtma bahanesiyle iş yeri sahibi Yunus Eren'i oyalamaya başladı. Bu esnada iş yerinin ofisinde çalışan kadın eleman çay ocağına doğru yola koyuldu. Durumu fark eden kadın hırsız ise iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ofise girdi ve masanın üzerindeki telefonu çaldı. Daha sonra arkadaşının yanına gelen kadın, iş yeri sahibinin hemen önünde çaldığı telefonu sessize aldı ve daha sonra olay yerinden ayrıldı. Dakikalar sonra telefonunun çalındığı fark eden Yunus Eren durumu polis ekiplerine bildirdi.

"TANIDIK OLSA OYUNA GELMEZDİK"

O anları anlatan iş yeri sahibi "Bu hırsızları ilk kez görüyorum. Ellerinde matkap vardı, onu satmaya çalışıyorlardı. Ben de matkaba ihtiyacım olmadığını anlatmaya çalışıyordum. Bu esnada ofiste elemanımız vardı, meğerse o çay ocağına gitmiş o anda. Kadın hırsız da durumu fark edince ofise girip telefonu çalmış. Bu hırsızları tanımıyordum, tanıdığımız hırsızlar olsa bu oyuna gelmezdik" diye konuştu.