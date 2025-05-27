Video Yaşam Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video
Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video

27.05.2025 | 13:40

Bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden Duran Aydın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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