Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanığa iki buçuk yıl hapis | Video

Bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden Duran Aydın ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.