Video Yaşam Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu | Video
Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu | Video

Mavi Ateş taraftar grubunun amigosu evinde ölü bulundu | Video

22.07.2024 | 08:52

Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu Kemal Öztürk evinde ölü bulundu.

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Olay, Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Öztürk'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir zamanlar Kardemir Karabükspor'un taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigoluğunu yapan Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'Laz Kemal' olarak tanınan Kemal Öztürk'ün uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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