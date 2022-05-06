Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video

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Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.
Bölgede etkili olan kar yağışı yerini karla karışık sağanak yağmura bıraktı. Beyaz örtü ile kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.