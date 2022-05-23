Video Yaşam Maymun çiçeği Türkiye'ye gelir mi? Çiçek aşısı Maymun Çiçeği'nden korur mu? | Video
Maymun çiçeği Türkiye'ye gelir mi? Çiçek aşısı Maymun Çiçeği'nden korur mu? | Video

Maymun çiçeği Türkiye'ye gelir mi? Çiçek aşısı Maymun Çiçeği'nden korur mu? | Video

23.05.2022 | 10:36

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İlk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, son 2 haftada 12 ülkeye yayıldı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, bugüne kadar Türkiye'de vakaya rastlanmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca da, yaptığı açıklamada kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu.

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