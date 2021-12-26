Video Yaşam Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video
Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video

Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video

26.12.2021 | 13:43

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İstanbul’da “At Arabası” ile hırsızlık yapan ve bir apartmanın önünden mazgal çalan iki kişi yakalandı.

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İstanbul Polisi; Avcılar Firuz Köy Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünden mazgal çalınması üzerine inceleme başlattı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelendi. D.T., S.G. ve S.S. isimli üç kişinin "At Arabası" ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Geçmişte de çok sayıda olaya karıştıkları saptanan şüphelilerden D.T. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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