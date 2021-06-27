Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:17
01:34
Marmaris'teki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 27.06.2021 | 14:23
01:39
Melek İpek: "Bugünkü sınavım daha iyi geçti" | Video 27.06.2021 | 14:01
01:06
Mazot yüklü tankerin devrilme anı kamerada | Video 27.06.2021 | 14:00
00:29
Koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 159 bin liralık ceza kesildi | Video 27.06.2021 | 13:56
02:41
Beyoğlu’nda nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada | Video 27.06.2021 | 12:24
01:46
Marmaris’teki orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor | Video 27.06.2021 | 12:24
04:13
00:52
Esenyurt'ta tekme tokat laf atma kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 12:24
01:28
Sokakta oyun oynayan çocuğa otomobil böyle çarptı | Video 27.06.2021 | 11:44
00:37
Marmaris'te 2 milyon liralık tekne küle döndü | Video 27.06.2021 | 11:44
06:21
Tunus'tan geldi, kanseri Türkiye'de yendi | Video 27.06.2021 | 11:32
01:17
Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 11:21
03:21
Esenyurt'taki motosiklet hırsızları kamerada | Video 27.06.2021 | 10:49
02:04
Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video 27.06.2021 | 10:49
01:04
Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video 27.06.2021 | 10:48
02:59
01:08
Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 10:03
01:19
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu | Video 27.06.2021 | 10:03
01:34
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü | Video 27.06.2021 | 09:46
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Taş yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Kulu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Taş yönetimindeki mazot yüklü tanker refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücü Abdullah Taş yaralandı. Kaza anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü Taş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tankerin yolu kapatması nedeniyle kazanın olduğu şerit yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı.