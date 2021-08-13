Mecidiyeköy E-5’te zincirleme kaza! Makas attı, dört araca çarptı | Video

Mecidiyeköy’de bir genç trafikte seyir halinde makas atamaya çalışınca, zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza sonrası dört araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 14.30 sıralarında Mecidiyeköy E5 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CBB 99 plakalı aracıyla trafikte seyir halinde olan genç, makas atmak isteyince dört araca çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. İhbarıyla üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası yaralanan kimse olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan dört araç kullanılamaz hale gelirken, E5 karayolunda kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçların çekici yardımı ile çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

"SADECE BİLEĞİM HAFİF OLARAK SIKINTI ONDA DA BİR ŞEY YOK"

Yaşadığı kaza sonrası şoka giren sürücü Umut Berçintürk,"Araç sağdan geldi. Ben en sağ şeritte ilerlerken geldi bana çarptı ve beni savurdu. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Araçta tek başımaydım. Sadece bileğim hafif olarak sıkıntı onda da bir şey yok" dedi.

"VURUNCA DA BEN SÜRÜKLENEREK BURAYA KADAR GELDİM"

Kazaya karışan bir başka sürücü Sadık Kaya, "Şeridimde ilerliyordum. Arkada bir ses duydum. Gürültü oldu ve benim sağ tarafımdan vurdu. Vurunca da ben sürüklenerek buraya kadar geldim. Araçta tektim ve sadece kolum morardı. Aracım da pert oldu" şeklinde konuştu.