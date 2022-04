Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne tükürüklü taciz: "Senin kafanı kırarım, seni öldürürüm!" | Video

Mecidiyeköy’de bir şahıs seyir halinde olan kadın motor sürücüsünü önce tükürerek taciz etti ardından da araçtan inerek kadın sürücüye tehditler savurdu. O anlar sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy'de seyir halinde olan kadın motor sürücüsü Mira Cihan Yalçınkaya yan şeritte araç içerisinde ilerlemekte olan bir grup genç tarafından motoruna tükürülerek taciz edildi. Kendisine yapılan 'Tükürüklü Taciz' e kayıtsız kalamayan genç kadın ise motorunu durdurarak arabadaki gruba tepki gösterdi. Genç kadının tepkisi sonrası araç içerisinden inen bir şahıs motor sürücüsü Mira Cihan Yalçınkaya'nın üzerine yürüyerek hakaret etti ve tehditlerde bulundu. O anlar sürücünün motor kamerasına saniye saniye yansıdı.Yaşadığı taciz olayını anlatan Mira Cihan Yalçınkaya , "Hava biraz güzeldi. Motorumla trafiğe çıktım, Halıcıoğlu taraflarında biraz gezdim. Tekrar Mecidiyeköy'e dönüş yaparken yanımda yüksek sesle müzik dinleyen arabanın içerisinde bir grup genç vardı. Kulağımda müzik vardı, ben onları duymadım. Sürekli olarak bana bakarak ve benim hakkımda konuşup güldüklerini fark ettim. Umursamadım. Beni taciz ediyorlardı ama Kulağımda müzik olduğu için ne söylediklerini anlayamadım. Bu yüzden de benim onları umursamadığımı düşündüler. Sonra benim onlara motorla yaklaşmamı bekleyip, motoruma tükürdüler. Motorun önüne geldi tükürük. Ben de onlara terbiyesiz, ahlaksız diye bağırdım. Önce eliyle işaret edip kenara çek dedi. Sonra arabayı önüme doğru kırmaya başladılar ve beni İETT otobüsüyle kendi arabalarının arasına sıkıştırmaya çalıştılar. Ben de sıkışacağımı düşündüğüm için ilerlemedim. Ben şeridin ortasından gidiyordum, kendisi önüme geçti. Ben de durmak zorunda kaldım, ilerleyemedim" dedi.Şahsın kendisine savurduğu tehditleri anlatan Yalçınkaya, "Arabasından hakaretler ederek indi ve üzerime yürüdü. Benim terbiyesiz ahlaksız dememi küfür olarak algılayıp sen bana küfür edemezsin dedi. Seni öldürürüm, dua et kadınsın sen, Ben sana kasıtlı yapmadım bunu dedi ama kasıtlı olarak gözümün içine bakarak yaptı. Kasıtsız yapsa bu kadar gerilmeyiz, insanlık hali deriz. Ardından arkadaşları geldi ve bunu arabaya bindirmeye çalıştılar. Arabaya giderken hala beni tehdit etmeye devam etti. Arkadaşları bunu arabaya bindirdi ve tekrardan tehdit ederek gidince ben yine kızdım. İnsanları taciz ediyorsunuz, arkanızda motor olduğunu görmüyorsunuz dedim. Tekrar arabadan indi. Yanıma geldi ve eliyle işaret ederek seni öldürürüm, senin kafanı kırarım diyerek tehdit etmeye devam etti. Benim kafamda kask vardı ve kafasını bana doğru yaklaştırdı. Kamera açısında da net olarak belli aramızda en fazla 10 cm vardı. Sonra tekrar hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Arkadaşları onu tekrar arabaya götürüp sakinleştirirken ben de trafikten faydalanıp direkt aralardan kaçmaya başladım. Çünkü daha ileride de aynı şeyleri yapabileceğini düşündüm" diye konuştu.Mira Cihan Yalçınkaya'ay destek veren Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik ise, "Biz 'Kazasız Kul Olmaz' farkındalık projesiyiz. 20 Yıldır bu ihmaller ve kazaların azalması için çalışıyoruz gerek sanatsal gerekse diğer faaliyetlerle. Bu olaya baktığımızda sosyolojik ve psikolojik olarak iki farklı yapısı var. Bir saniyelik hoşgörüsüzlükten dolayı böyle durumlar yaşanıyor. Kadın sürücü diye ayırmak istemiyoruz. O biraz ötekileştirme oluyor. O yüzden özellikle erkek sürücü tarafından kadın sürücüye taciz, en ufak bir el kol hareketi, sesli bir hareket olduğunda kadının kafasında daha farklı bir boyutlara ulaşıyor ve o an daha çok heyecanlanıyor. Ötekileştirildiği için kazaya sebep olabiliyor. Ben ve ekibim sürekli olarak baktığımızda bütün yaşananların bir saniyelik hoşgörüsüzlükten olduğunu görüyoruz. Psikolojik olarak karşı taraf stresli de olabiliyor, şu sıralar ramazana da bağlamak istemiyorum ama birçok kişi de şu an orucun verdiği gerginlik de oluyor. Böyle olaylarda şikayetçi olunmadığında da pekçok sorun ortaya çıkıyor. Biz böyle olaylara karşıyız. Uzuv kayıpları olabilir, engelli adayları olabilir, ölümler olabilir. Hayatımın yarısı morglarda geçti. Arkadaşlarım, tanımadığım insanlar, hanımefendiyi de tanımıyoruz ama tanımaya da gerek yok bu olayın arkasında durmak için. Kesinlikle biz onun arkasındayız. Bu çok maganda bir hareket. Genel olarak iki tarafında hoşgörülü olması gerekiyor" şeklinde konuştu.Sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde ise tükürüklü tacizi gerçekleştiren şahsın aracından inerek sürücü kadının üzerine yürümesi ve tehditler savurarak sergilediği agresif tavırları yer alıyor.