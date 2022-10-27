Mecidiyeköy'de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:13
Kartpostallık sonbahar manzaraları böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 10:06
01:00
Minibüs tavanında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 27.10.2022 | 10:04
05:07
Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği | Video 27.10.2022 | 09:38
02:10
Sakarya'da yoğun sis etkili oldu | Video 27.10.2022 | 09:41
01:44
03:11
İstanbul'da etkili olan sis perdesi böyle görüntülendi | Video 27.10.2022 | 09:17
03:22
Bursa'da AVM'de silahlı kavga! Dehşet anları kamerada | Video 27.10.2022 | 09:06
01:15
13:06
00:34
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 26.10.2022 | 15:04
02:31
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 26.10.2022 | 15:01
00:46
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 26.10.2022 | 14:58
00:36
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 26.10.2022 | 14:55
01:38
04:16
00:17
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 26.10.2022 | 12:26
04:47
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 26.10.2022 | 12:12
02:42
01:29
03:42
45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı'da yaşananları anlattı | Video 26.10.2022 | 10:52
Mecidiyeköy'de sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Dumanın sardığı binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle balkondan kurtarıldı. Bazı vatandaşların dumandan etkilendiği yangında 1 itfaiye eri de yere düşerek yaralandı.