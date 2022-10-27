Video Yaşam Mecidiyeköy'de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video
Mecidiyeköy'de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video

Mecidiyeköy'de yangında can pazarı! Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı | Video

27.10.2022 | 09:37

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Mecidiyeköy'de sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Dumanın sardığı binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle balkondan kurtarıldı. Bazı vatandaşların dumandan etkilendiği yangında 1 itfaiye eri de yere düşerek yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi Harmanyolu Üstsokak'taki 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, binayı da duman kapladı. O sırada evlerinde bulanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan bazı vatandaşlar balkona çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Binaya giren ekipleri bazı vatandaşları dışarı çıkarırken, balkonda bekleyen apartman sakinleri ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşların olay yerindeki ilk müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri de yere düşerek yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

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