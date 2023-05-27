Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video
Batman'ın Sason ilçesinde Kur’an kursu olarak kullanılan iki katlı binada çıkan yangın köylülerin yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.
Depodan yükselen dumanlar, kısa sürede her iki katı sardı. Binadan çıkan yoğun dumanı gören köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında Kur'an kursunun kapalı olması olası bir can kaybının önüne geçti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.
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