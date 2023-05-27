Video Yaşam Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video
Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video

Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video

27.05.2023 | 11:51

Batman'ın Sason ilçesinde Kur’an kursu olarak kullanılan iki katlı binada çıkan yangın köylülerin yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

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Yangın, Sason ilçesine bağlı Umurlu köyü, Ziyaret mezraasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 katlı binanın birinci katında bulunan Kur'an kursunun depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen dumanlar, kısa sürede her iki katı sardı. Binadan çıkan yoğun dumanı gören köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında Kur'an kursunun kapalı olması olası bir can kaybının önüne geçti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

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