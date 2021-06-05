Megakentte 'cumartesi' trafiği: Yoğunluk öğle saatinde yüzde 74'e çıktı | Video
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İstanbul'da Haziran ayı itibarıyla başlayan 'kademeli normalleşme' döneminin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde trafik yoğunluğu tavan yaptı. İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası'ndan alınan güncel verilere göre kent genelindeli trafik yoğunluğu yüzde 74'ü gördü.