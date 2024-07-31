Meğer poşet çayları yanlış kullanıyormuşuz! Aslında ipinin çok önemli bir işlevi bulunuyormuş… | Video

Çay poşetlerindeki ip her zaman vardı, ancak hepimiz oldukça önemli bir şeyi gözden kaçırıyorduk. Bunların hayati bir kullanım alanı olduğu ortaya çıktı. Oldukça ilgi çeken bu işlevin detayları ise şöyle…