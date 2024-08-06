Meğer yanlış yapıyormuşuz: Brokoliyi böyle pişirin! C vitamini ihtiyacının %148'ini karşılıyor | Video

Süper besin listelerinin başına oturan brokoliyi aslında yanlış pişirdiğimizi biliyor muydunuz? Ağaç şeklindeki bu sebze, aslında doğru pişirildiğinde sadece 100 gramıyla günlük C vitamini ihtiyacınızın %148’ini karşılıyor. Peki doğru pişirme yöntemi nedir? İşte adım adım cevabı…