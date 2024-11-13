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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında tutuklama talepleri reddedildi | Video

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında tutuklama talepleri reddedildi | Video

13.11.2024 | 12:46

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklama talebi, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na getirilmişti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Şüpheliler arasında yer alan sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

ORTAÇ VE ERBİL'İN TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ
Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ortaç ve Erbil'e, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezası verilmişti. Ev hapsi cezası alan Ortaç ve Erbil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklama talebiyle bu karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nce itiraz reddedildi.

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