Video Yaşam Mehmet Ali Özdemir'in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video
Mehmet Ali Özdemir'in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video

Mehmet Ali Özdemir'in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video

17.01.2024 | 12:24

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. Şüpheli şekilde kaybolan, Mehmet Ali Özdemir günlerdir ailesi ve yakınları tarafından aranıyordu. Boş bir alanda bulunan aracında yer alan intihar notu üzerine, Özdemir'in intihar edip etmediği merak ediliyordu. Olay bugün çözüme kavuştu! Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı…

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