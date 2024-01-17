Mehmet Ali Özdemir'in ölüm nedeni belli oldu! Müge anlı açıkladı | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen bir olay daha çözüme kavuştu. Şüpheli şekilde kaybolan, Mehmet Ali Özdemir günlerdir ailesi ve yakınları tarafından aranıyordu. Boş bir alanda bulunan aracında yer alan intihar notu üzerine, Özdemir'in intihar edip etmediği merak ediliyordu. Olay bugün çözüme kavuştu! Müge Anlı ölüm nedenini açıkladı…