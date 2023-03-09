Video Yaşam Mehmetçik Okulları afet bölgesinde eğitim veriyor | Video
Mehmetçik Okulları afet bölgesinde eğitim veriyor | Video

Mehmetçik Okulları afet bölgesinde eğitim veriyor | Video

09.03.2023 | 20:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından afet bölgesi illerde kurulan Mehmetçik Okulları çocuklara eğitim veriyor.

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