Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi | Video 31.03.2021 | 12:03
01:54
Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı | Video 31.03.2021 | 12:03
03:24
06:21
05:13
09:20
04:08
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü | Video 31.03.2021 | 10:34
01:49
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video 31.03.2021 | 10:34
04:08
Bahçesinde bitkin bulduğu balabana sahip çıktı 31.03.2021 | 11:07
01:20
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı | Video 31.03.2021 | 11:24
01:30
01:25
03:34
Adana'da kaldırma düşen anne yadigarı yüzüğü cebine atan genç kız kamerada! 31.03.2021 | 10:13
01:45
Adana’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgası kamerada 31.03.2021 | 10:33
09:44
01:21
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar | Video 31.03.2021 | 10:06
01:08
Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video 31.03.2021 | 10:01
00:45
02:45
Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı 31.03.2021 | 08:17
Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, izin gününde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır göremediği annesine doğum gününde sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Oğlunu karşısında gören anne sevinç gözyaşı döktü.
Yaptırdığı pastayla annesinin yaşadığı Çaylı Mahallesi'ndeki eve gelen uzman er İbrahim Büyüktelli, evin merdivenlerinde mumları yakarak evlerinin kapısını çaldı. Kapıyı açan anne Zübeyde Çinçin, karşısında 10 aydır Afrin'de görev yapan oğlunu üzerinde üniforması elinde pastayla görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı şoktan sonra oğluna sıkı sıkı sarılan anne sevinç gözyaşları döktü. O anlar ise Mehmetçiğin arkadaşı tarafından cep telefonunu kamerasıyla görüntülendi.