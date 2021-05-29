Mehmetçikten öğrencilere anlamlı mesaj
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Mehmetçikten öğrencilere anlamlı mesaj 29.05.2021 | 14:36
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Diyarbakır merkezli 4 ilde kripto para operasyonu 29.05.2021 | 10:19
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18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü" vesilesiyle Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, il genelindeki ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerinin, Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına göndermiş oldukları mektuplara, Mardin’de vatani görevini yapmakta olan Mehmetçikler, anlamlı ve duygu dolu mektuplarla ve videolarla karşılık verdiler.