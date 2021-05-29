Mehmetçikten öğrencilere anlamlı mesaj

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü" vesilesiyle Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, il genelindeki ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerinin, Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına göndermiş oldukları mektuplara, Mardin’de vatani görevini yapmakta olan Mehmetçikler, anlamlı ve duygu dolu mektuplarla ve videolarla karşılık verdiler.