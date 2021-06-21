Mekanlara girip çalıyorlardı. Yakalandılar | Video
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İstanbul’da girdikleri mekanlarda hırsızlık ve yankesicilik suçlarına karışan iki kişi yakalandı.
İki şüpheli Şişli İlçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde durduruldu. N.T. (15) ve D.K. (17) isimli iki şüphelinin birlikte 14 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin çok sayıda kişinin cep telefonu, cüzdan ve çantasını çaldıkları iddia edildi. Haklarında "Açıktan Hırsızlık" suçundan yasal işlem yapılan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.