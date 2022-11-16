Video Yaşam Meksika’da 12 kişinin hayatını kurtaran donanma köpeği Frida hayatını kaybetti | Video
Meksika’da 12 kişinin hayatını kurtaran donanma köpeği Frida hayatını kaybetti | Video

Meksika’da 12 kişinin hayatını kurtaran donanma köpeği Frida hayatını kaybetti | Video

16.11.2022 | 20:21

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Meksika Donanması’nda görev alarak 12 kişinin hayatını kurtaran kahraman köpek 'Frida' hayatını kaybetti.

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