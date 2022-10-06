Video Yaşam Meksika’da 3 katlı bina çöktü: 1 yaralı | Video
Meksika’da 3 katlı bina çöktü: 1 yaralı | Video

Meksika’da 3 katlı bina çöktü: 1 yaralı | Video

05.10.2022 | 23:58

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Meksika’da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Bina çökmeden önce 40 kişi tahliye edildi.

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