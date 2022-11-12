Video Yaşam Meksika’da 3 kişi öldürüldü, çok sayıda araç ateşe verildi | Video
Meksika’da 3 kişi öldürüldü, çok sayıda araç ateşe verildi | Video

Meksika’da 3 kişi öldürüldü, çok sayıda araç ateşe verildi | Video

12.11.2022 | 22:04

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Meksika’da silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda araç ateşe verilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

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