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OTOMATİK OYNAT
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Meksika'da 47 gündür kayıp olan 5 balıkçı kurtarıldı | Video 09.12.2022 | 22:52
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Yüksekova’da dağ keçileri böyle görüntülendi | Video 09.12.2022 | 22:41
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Yeni doğan yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü | Video 09.12.2022 | 16:07
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2 genç sosyal medya uğruna çatıya çıkarak canlarını hiçe saydılar | Video 09.12.2022 | 16:07
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Mersin merkezli 2 ilde yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.12.2022 | 15:26
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Yola kontrolsüz çıkan araç otomobile böyle çarptı | Video 09.12.2022 | 15:12
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Amasya’da yoğun sis etkili oldu, kartpostallık manzaralar oluştu | Video 09.12.2022 | 13:14
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Aranan şahıstan pişkin sözler: “Hangi kanalda yayınlanıyor?” | Video 09.12.2022 | 13:38
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Diyarbakır'da kuyumcu dükkanına 1 ayda 2'nci silahlı saldırı | Video 09.12.2022 | 12:50
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Kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın tutuklandı | Video 09.12.2022 | 12:55
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Adeta işkence! Kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti kamerada | Video 09.12.2022 | 12:31
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Kuyumcuda tezgahta altın bulamayınca cep telefonunu çalarak kaçtı | Video 09.12.2022 | 12:31
Meksika Körfezi’nde tekneleri arızalandıktan sonra sürüklenerek kaybolan 5 balıkçı 47 gün sonra sağ olarak kurtarıldı.