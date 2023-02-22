Video Yaşam Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video

Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video

21.02.2023 | 23:53

Meksika’da yolda hızla at süren bir kişi otomobile çarptı. At binicisi, kazanın ardından atına binerek olay yerinden kaçtı.

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