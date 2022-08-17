Video Yaşam Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video
Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video

Meksika’da birçok eyaleti sel vurdu | Video

17.08.2022 | 22:38

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Meksika’da etkili olan şiddetli yağışlar birçok eyalette sele neden oldu. Ev ve işyerlerini su basarken, birçok araç sel sularında mahsur kaldı.

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