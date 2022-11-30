Video Yaşam Meksika’da boru hattında patlama: 19 yaralı | Video
Meksika’da boru hattında patlama: 19 yaralı | Video

Meksika’da boru hattında patlama: 19 yaralı | Video

30.11.2022 | 21:46

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Meksika devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri’ne (PEMEX) ait bir etan gaz boru hattında yaşanan patlamada 19 kişi yaralandı.

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