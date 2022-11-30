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OTOMATİK OYNAT
01:10
Meksika’da boru hattında patlama: 19 yaralı | Video 30.11.2022 | 21:46
00:31
Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı | Video 30.11.2022 | 16:56
01:47
Roman Abramoviç Beykoz’da 50 bin Dolara yalı kiraladı | Video 30.11.2022 | 16:42
04:49
İstanbul'da taksiciler "değişim saati" bahanesiyle yolcu almadılar | Video 30.11.2022 | 15:59
01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:56
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Okulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci, arkadaşını öldürdü | Video 30.11.2022 | 15:57
01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:57
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Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 30.11.2022 | 14:25
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Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video 30.11.2022 | 13:46
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Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 30.11.2022 | 13:34
04:32
Ördeği Duman'ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video 30.11.2022 | 13:46
00:37
Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 13:56
05:08
Evine giderken tanımadığı kişi tarafından öldüresiye dövüldü | Video 30.11.2022 | 13:18
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Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 30.11.2022 | 12:19
Meksika devlet petrol şirketi Meksika Petrolleri’ne (PEMEX) ait bir etan gaz boru hattında yaşanan patlamada 19 kişi yaralandı.