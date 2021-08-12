Meksika’da fabrikadaki patlamanın bilançosu netleşti: 2 ölü, 4 yaralı | Video

Meksika’nın Nuevo Leon eyaleti Valisi Jaime Rodriguez Calderon, Santa Catarina kentindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını ve alevlerin etkisiyle 2 itfaiyecinin ise sıcak çarpması yaşadığını duyurdu.