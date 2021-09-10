Meksika’da freni patlayan tır otoyol gişelerine çarptı: 3 ölü, 7 yaralı | Video
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Meksika’da freni patlayan tırın otoyol gişelerine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.