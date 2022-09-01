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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’da heyelan | Video 01.09.2022 | 00:58
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İran'da kadınların ikinci kez futbol maçı izlemelerine izin verildi | Video 31.08.2022 | 17:51
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Bakırköy'de güzellik merkezinde yangın | Video 31.08.2022 | 14:41
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Viranşehir’de 23 kilogram esrar ele geçirildi | Video 31.08.2022 | 15:14
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Silahlar ve mermiler çelik kasadan çıktı! 36 kilo zehirle suçüstü | Video 31.08.2022 | 15:12
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“Sahte İçki” baskını! Boş şişeleri doldurup satamadan yakalandı | Video 31.08.2022 | 15:10
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Bakırköy'de yangın! Akademinin üst katı alev alev yandı | Video 31.08.2022 | 15:10
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Soyer sözünde durmadı! Balıklar ölüyor | Video 31.08.2022 | 15:01
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Sahte doktor bu sefer de Trabzon’da yakalandı | Video 31.08.2022 | 15:00
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Meksika’da meydana gelen bir heyelan nedeniyle Chicumtantic kasabasına giden yol kapandı.