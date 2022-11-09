Video Yaşam Meksika’da ilginç gasp olayı: Seyir halindeki adamı duvara ittirip bisikletini çaldılar | Video
Meksika’da ilginç gasp olayı: Seyir halindeki adamı duvara ittirip bisikletini çaldılar | Video

Meksika’da ilginç gasp olayı: Seyir halindeki adamı duvara ittirip bisikletini çaldılar | Video

09.11.2022 | 01:01

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Meksika’da iki hırsız, bisikletle yolda ilerleyen bir kişiyi önce iterek duvara çarpmasına neden oldular ardından bayılan adamın bisikletini çaldılar.

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