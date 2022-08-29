Video Yaşam Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Meksika’da kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

29.08.2022 | 22:13

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Meksika’da kafa kafaya çarpışan iki araç kazanın ardından alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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