Video Yaşam Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video
Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video

Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video

15.10.2022 | 22:33

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Meksika’da kamyon şoförü kontrolünü kaybederek çarşının bulunduğu sokağa daldı, kazada 8 kişi yaralandı.

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