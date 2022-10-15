Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video 15.10.2022 | 22:33
01:28
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video 15.10.2022 | 22:03
01:20
Hatay'da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı | Video 15.10.2022 | 21:24
03:46
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 15.10.2022 | 20:57
04:54
06:18
Kavgada vuruldu, yaralı halde eve gitti; o anlar kamerada | Video 15.10.2022 | 18:57
00:23
İstanbul'da inanılmaz görüntü: Atatürk Köprüsü'nden atla geçti | Video 15.10.2022 | 18:35
01:50
00:40
03:36
Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video 15.10.2022 | 15:45
01:43
Ahmet’in ihbarı 4 yavruyu kurtardı! | Video 15.10.2022 | 15:39
01:24
Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 15.10.2022 | 15:17
00:46
Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 15.10.2022 | 15:17
01:15
03:02
00:26
Göcek'te koyda bağlı tekne alev alev yandı | Video 15.10.2022 | 14:09
05:19
00:34
İzmir'de JASAT, 11 firariyi yakaladı | Video 15.10.2022 | 12:49
00:58
Gaziantep'te 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi | Video 15.10.2022 | 12:48
Meksika’da kamyon şoförü kontrolünü kaybederek çarşının bulunduğu sokağa daldı, kazada 8 kişi yaralandı.