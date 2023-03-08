Video Yaşam Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video
Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video

Meksika’da kartel üyelerinden turistik tesise silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı | Video

08.03.2023 | 23:13

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) üyelerinin, turistik tesise düzenlendikleri silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırganlar, tesisi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

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