Video Yaşam Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video
Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video

Meksika’da metroda bıçaklı saldırı: 3 yaralı | Video

28.10.2022 | 20:06

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Meksika’nın başkenti Mexico City’de metroda çıkan kavgada bıçaklı saldırgan 3 kişiyi yaraladı.

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