Video Yaşam Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video

21.10.2022 | 22:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:22
Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.10.2022 | 22:38
Irak’a ait tarihi eserler iade edildi | Video 05:04
Irak'a ait tarihi eserler iade edildi | Video 21.10.2022 | 16:46
Sosyal medya fenomeni Mika Raun’dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video 00:54
Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını tuvalete attı, sifonu çekti | Video 21.10.2022 | 16:47
Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı | Video 00:27
Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı | Video 21.10.2022 | 16:46
Lavaboyu kırdığı için okulunu değiştirmişlerdi! Ailesinin açtığı yürütmeyi durdurma davası sürüyor | Video 04:53
Lavaboyu kırdığı için okulunu değiştirmişlerdi! Ailesinin açtığı yürütmeyi durdurma davası sürüyor | Video 21.10.2022 | 16:20
Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video 01:07
Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 15:53
Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video 00:34
Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video 21.10.2022 | 14:54
Kayseri’de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video 00:51
Kayseri'de nitelikli dolandırıcılık yapanlara büyük darbe: 36 gözaltı | Video 21.10.2022 | 14:29
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video 03:51
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi'nde bahsettiği su kaynağında balıklar gün yüzüne çıktı | Video 21.10.2022 | 13:26
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti | Video 05:41
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti | Video 21.10.2022 | 13:03
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 01:32
Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 21.10.2022 | 13:03
Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla feci şekilde böyle darp edildi | Video 01:53
Annesine hakaret etti, ağabeyi tarafından bijon anahtarıyla feci şekilde böyle darp edildi | Video 21.10.2022 | 12:57
İstanbul merkezli 10 ilde sağlık yolsuzluğu operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video 01:09
İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video 21.10.2022 | 12:33
Tarihi handa facianın eşiğinden dönüldü... Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi | Video 01:12
Tarihi handa facianın eşiğinden dönüldü... Çınar ağacı kafenin üzerine devrildi | Video 21.10.2022 | 12:22
Doğu Ekspres’inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:19
Doğu Ekspres'inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 11:56
Türkiye’nin ünlü alışveriş sitesini hackleyen çeteye operasyon: 110 gözaltı | Video 01:30
Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesini hackleyen çeteye operasyon: 110 gözaltı | Video 21.10.2022 | 11:53
Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 01:00
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 21.10.2022 | 11:16
atv CANLI YAYIN izle: 21 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 09:46
atv CANLI YAYIN izle: 21 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 21.10.2022 | 11:32
Edirne’de kullanılmayan evin kömürlüğündea yangın çıktı | Video 01:09
Edirne'de kullanılmayan evin kömürlüğündea yangın çıktı | Video 21.10.2022 | 11:16
Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video 01:01
Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video 21.10.2022 | 10:54

Meksika’da bir okulun yakınlarında yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA