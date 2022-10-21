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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.10.2022 | 22:38
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Irak'a ait tarihi eserler iade edildi | Video 21.10.2022 | 16:46
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Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı | Video 21.10.2022 | 16:46
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Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 15:53
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Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video 21.10.2022 | 14:54
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Kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü | Video 21.10.2022 | 13:03
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Doğu Ekspres'inde kalp krizi feçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 11:56
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Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 21 gözaltı | Video 21.10.2022 | 11:16
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atv CANLI YAYIN izle: 21 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 21.10.2022 | 11:32
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Edirne'de kullanılmayan evin kömürlüğündea yangın çıktı | Video 21.10.2022 | 11:16
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Freni boşalan kamyonet 6 aracı biçti: 1 yaralı | Video 21.10.2022 | 10:54
Meksika’da bir okulun yakınlarında yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.