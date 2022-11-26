Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı’nda 3 yeni patlama | Video 26.11.2022 | 23:06
01:37
İş yerine giren hırsız bilgisayarı böyle çaldı | Video 26.11.2022 | 20:54
04:28
00:24
Beyoğlu’nda 1 kişinin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.11.2022 | 16:54
02:52
Kartepe’de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı | Video 26.11.2022 | 15:07
01:14
01:35
05:41
Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 26.11.2022 | 12:17
00:21
Batman’da etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü | Video 26.11.2022 | 12:17
08:13
06:33
00:53
00:38
FETÖ operasyonunda 5 tutuklama | Video 26.11.2022 | 11:11
01:07
00:59
00:48
00:29
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem | Video 26.11.2022 | 09:17
03:03
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı | Video 25.11.2022 | 13:17
03:54
Beylikdüzü’nde tır parkında yangın! 4 tır kullanılamaz hale geldi | Video 26.11.2022 | 09:17
01:04
Bursa’da meyve yüklü tır devrildi : 1 yaralı | Video 26.11.2022 | 09:17
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda bugün 3 yeni patlama daha oldu. Yanardağda son bir ay içinde gerçekleşen toplam patlama sayısı 31’e yükseldi.