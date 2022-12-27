Video Yaşam Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video
Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video

Meksika’da şehir merkezinde bulunan 9 metrelik Noel ağacı yandı | Video

27.12.2022 | 22:49

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Meksika’nın Pinotepa Nacional şehrinin merkezinde bulunan 9 metre uzunluğundaki Noel ağacı alev alev yandı.

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