Video Yaşam Meksika’da sıcak hava balonu eve çarptı | Video
Meksika’da sıcak hava balonu eve çarptı | Video

Meksika’da sıcak hava balonu eve çarptı | Video

15.11.2021 | 00:58

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Meksika’da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon pilotunun kontrolü kaybetmesi sonucu sıcak hava balonu bir eve çarptı.

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