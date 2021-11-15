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OTOMATİK OYNAT
05:07
Dev pankartla evlilik teklifi görenleri şaşırttı | Video 15.11.2021 | 01:02
00:16
Meksika’da sıcak hava balonu eve çarptı | Video 15.11.2021 | 00:58
03:49
01:09
Gelişi güzel atılan misina kancaları kazın diline ve sırtına takıldı | Video 14.11.2021 | 17:41
00:32
Arkadaşını öldürüp kaçtı, 2,5 ay sonra yakalandı 14.11.2021 | 17:07
03:00
Sakarya'da sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu 14.11.2021 | 16:55
04:36
Kadınlar, Başak Cengiz'in öldürüldüğü yere karanfil bıraktı | Video 14.11.2021 | 16:49
00:37
02:10
Kamyon önce otomobile sonra kaldırımdaki çifte çarptı; kaza anı kamerada 14.11.2021 | 16:14
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Uluslararası dev tatbikat sona erdi: İşte nefes kesen o görüntüler | Video 14.11.2021 | 15:54
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Yılançatı Kanyonunda sonbahar güzelliği | Video 14.11.2021 | 15:40
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Köpeğin fare ile gülümseten oyunu kamerada | Video 14.11.2021 | 14:39
03:17
07:57
Kayıp Müslüme'yi arama çalışmaları devam ediyor | Video 14.11.2021 | 14:17
00:58
Başına kalas düşen inşaat işçisi kurtarılamadı 14.11.2021 | 14:30
03:19
Evlat nöbetindeki baba, HDP ve PKK’ya ateş püskürdü | Video 14.11.2021 | 14:17
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Esenyurt'ta öğrencilerin havacılık hayali kabusları oldu 14.11.2021 | 13:33
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Antalya'da aynı markette bir yılda ikinci kaza! | Video 14.11.2021 | 13:35
Meksika’da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon pilotunun kontrolü kaybetmesi sonucu sıcak hava balonu bir eve çarptı.