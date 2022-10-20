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OTOMATİK OYNAT
01:21
Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video 20.10.2022 | 01:23
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Phuket Adası sele teslim oldu, eğitime ara verildi | Video 19.10.2022 | 22:09
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TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.10.2022 | 21:48
02:42
Almanya Bavyera'da ilk kez tabutsuz şekilde kefenle defin yapıldı | Video 19.10.2022 | 21:26
00:47
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Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi | Video 19.10.2022 | 15:43
00:41
Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video 19.10.2022 | 15:18
03:36
Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı | Video 19.10.2022 | 15:32
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Cami inşaatında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 19.10.2022 | 14:54
15:28
Bir okul müdürü gözünden: Çocuklarda okula uyum problemleri ve çözümleri 19.10.2022 | 14:13
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Üsküdar’da kayan kamyonet taksiye ve binaya çarparak durdu | Video 19.10.2022 | 14:39
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Antalya'da feci kaza! 3 yaralı | Video 19.10.2022 | 14:16
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Ankara'da 3 milyon liralık 3 ton tütün ele geçirildi | Video 19.10.2022 | 12:48
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Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada | Video 19.10.2022 | 11:42
Meksika'nın Apaxco kentinde tırla çarpışan trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.