Video Yaşam Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video
Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video

Meksika’da tırla çarpışan tren raydan çıktı: 4 yaralı | Video

20.10.2022 | 01:23

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Meksika'nın Apaxco kentinde tırla çarpışan trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

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