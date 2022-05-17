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OTOMATİK OYNAT
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Amasya’da tarihi Kızlar Sarayı’nda yangın | Video 17.05.2022 | 23:09
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Meksika’daki havai fişek gösterisinde 5 kişi yaralandı | Video 17.05.2022 | 22:53
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Ümraniye'de hortum paniği | Video 17.05.2022 | 18:27
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“Oltalama” yöntemi ile banka bilgilerini ele geçiren çete çökertildi | Video 17.05.2022 | 16:59
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Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü her yerde aranıyor | Video 17.05.2022 | 16:46
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İzmit Körfezi’nde zehirli denizanası görüldü! | Video 17.05.2022 | 16:43
01:11
Artvin Merkezli otomobil kaçakçılığı: 9 gözaltı | Video 17.05.2022 | 16:32
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Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem'i öldürüp, intihar etti | Video 17.05.2022 | 16:15
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Van’da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 17.05.2022 | 16:13
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Halı sahada dili boğazına kaçan sporcuya hayati müdahale | Video 17.05.2022 | 15:24
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Bursa'da DEAŞ operasyonu kamerada: 3 gözaltı | Video 17.05.2022 | 14:48
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Elazığ’da özel birey asker olmanın gururunu yaşadı | Video 17.05.2022 | 14:11
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 17 Mayıs 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 17.05.2022 | 11:58
Meksika’da düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında kule şeklindeki platformdan bir parçanın kopması sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.