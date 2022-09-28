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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video

28.09.2022 | 08:46

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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 yeni patlamanın meydana gelmesi ile bu ay yanardağda meydana gelen patlama sayısı 21’e yükseldi.

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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre, Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 2 patlama ile 87 gaz ve duman çıkışı meydana geldi. Yanardağda bugün yaşanan patlamalarla birlikte bu ay içinde gerçekleşen toplam patlama sayısı 21'e ulaştı.

Raporda, patlama nedeniyle yanardağdan çıkan toz ve küllerin havaya yayılması sonucu çevrede yaşayan vatandaşların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almaları tavsiye edildi. Yetkililer ayrıca, yanardağ ağzından çevreye düşebilecek taş ve çakıllar nedeniyle halktan yanardağa yaklaşmama uyarısı yaptı.

GEÇTİĞİMİZ YIL SADECE 8 PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ
Son bir yılda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı Manchester üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. Son olarak 25 Eylül'de bir kez patlama kaydedilen yanardağda bugünkü 2 patlama ile birlikte 2022 yılında yaşanan toplam patlama sayısı 27'ye yükseldi. Popocatepetl Yanardağı'nda 2021 yılı boyunca ise 8 kez patlama kaydedilmişti.

DEPREMİN ARDINDAN PATLAMALAR ARTTI
Meksika'da 19 Eylül'de yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ülkedeki bazı bilim adamları yanardağın faaliyetlerinin artabileceğini belirtmişti. Popocatepetl Yanardağı'nda depremden sonraki 8 gün içinde ise 15 patlama meydana geldi.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

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