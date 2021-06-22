Video Yaşam Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video

Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video

Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video
22.06.2021 | 00:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 00:14
Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video 22.06.2021 | 00:44
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 02:35
'Binanın önüne tuvaletini yaptın' tartışması silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı | Video 21.06.2021 | 23:46
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 02:26
Yaz sezonunda 3 milyon Rus turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor! | Video 21.06.2021 | 23:23
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 08:00
Hostes üniformasını çıkardı, çizmelerini giydi hayvancılığa başladı | Video 21.06.2021 | 23:04
Şehidin son videosu yürek dağladı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan | Video 00:55
Şehidin son videosu yürek dağladı: Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan | Video 21.06.2021 | 21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?| Video 02:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Hafta sonu Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?| Video 21.06.2021 | 19:43
ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 01:49
ABD'den 18 tonluk bomba ile 'şok testi' | Video 21.06.2021 | 19:06
Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 03:13
Ümraniye’de yangın faciasında korkunç gerçek ortaya çıktı | Video 21.06.2021 | 17:15
Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 03:22
Sokak köpekleri genç kıza saldırdı | Video 21.06.2021 | 17:16
Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı | Video 03:18
Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı | Video 21.06.2021 | 17:16
Türk Yıldızları’nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti | Video 02:14
Türk Yıldızları’nın Sakarya semalarındaki gösterisi nefes kesti | Video 21.06.2021 | 17:17
Esra Erol 21 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esrarengiz olayın görüntüleri ilk kez Esra Erol'da... 25:52
Esra Erol 21 Haziran 2021 Pazartesi Tamamı Tek Parça izle! Esrarengiz olayın görüntüleri ilk kez Esra Erol'da... 21.06.2021 | 16:57
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması 05:40
Trabzon'da 'çöp tesisinde bebek cesedi' soruşturması 21.06.2021 | 15:14
Yok artık dedirtti! Üstgeçit asansörüne motosikletiyle bindi | Video 01:03
Yok artık dedirtti! Üstgeçit asansörüne motosikletiyle bindi | Video 21.06.2021 | 16:11
Ödemiş’i sağanak vurdu. Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı | Video 02:36
Ödemiş’i sağanak vurdu. Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı | Video 21.06.2021 | 15:42
3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada | Video 00:30
3.3 milyon TL’lik gasp olayında şüphelilerin yakalanma anı kamerada | Video 21.06.2021 | 15:42
Eski eşine dehşeti yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:19
Eski eşine dehşeti yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 21.06.2021 | 15:00
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı | Video 00:51
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı | Video 21.06.2021 | 14:45
Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler 02:32
Adana'da çantasını almaya çalıştıkları kadını böyle yerde sürüklediler 21.06.2021 | 12:25
Adana'da asansör boşluğuna düşüp ölen işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu 02:38
Adana'da asansör boşluğuna düşüp ölen işçinin arkadaşı gözyaşlarına boğuldu 21.06.2021 | 14:16

Meksika’nın Michoacan eyaletinde bulunan Cuitzeo Gölü tamamen kurudu. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Coğrafya Enstitüsü’nde Fiziki Coğrafya Bölümü araştırmacısı olan Joel Carrillo Rivera konu hakkında yaptığı açıklamada, “Göldeki su seviyesinin azalması sorunu 1990’lı yıllardan beri gündemde ve çevre halkı bu konuda zaten endişeli” ifadelerini kullandı. Çevre sakinleri, gölün yıllar içinde tamamen kuruduğunu aktararak, yetkililerin gölün kurumasına karşı bir önlem almadığını belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA