Meksika’nın en büyük ikinci gölü Cuitzeo tamamen kurudu | Video

Meksika’nın Michoacan eyaletinde bulunan Cuitzeo Gölü tamamen kurudu. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Coğrafya Enstitüsü’nde Fiziki Coğrafya Bölümü araştırmacısı olan Joel Carrillo Rivera konu hakkında yaptığı açıklamada, “Göldeki su seviyesinin azalması sorunu 1990’lı yıllardan beri gündemde ve çevre halkı bu konuda zaten endişeli” ifadelerini kullandı. Çevre sakinleri, gölün yıllar içinde tamamen kuruduğunu aktararak, yetkililerin gölün kurumasına karşı bir önlem almadığını belirtti.