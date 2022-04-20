Video Yaşam Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı | Video
Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı | Video

Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı | Video

20.04.2022 | 17:51

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Avustralya’nın Melbourne kentinde içinde 12 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu caddedeki evlerin arasına iniş yaptı. Avustralya’nın Melbourne kentinde 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu, ağaçlara çarparak caddede bulunan evlerin arasına acil iniş yaptı.

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