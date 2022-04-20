Melbourne’de 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kablo hırsızları kamerada | Video 20.04.2022 | 18:09
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Duble yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları böyle biçti | Video 20.04.2022 | 17:10
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Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı | Video 20.04.2022 | 17:10
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Çöp kamyonunun altında kalıp öldü; kaza kamerada | Video 20.04.2022 | 16:39
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Çanakkale’de 57 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 20.04.2022 | 15:53
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Sivas'ta çıkan yangında 4 ev alevlere teslim oldu | Video 20.04.2022 | 15:49
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Baltalı cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 15:48
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Otomobilin stop lambasına uyuşturucu gizleyen sürücüye gözaltı | Video 20.04.2022 | 15:47
04:30
Kırklareli’nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu | Video 20.04.2022 | 15:19
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Adana'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı | Video 20.04.2022 | 15:19
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Lisede dehşet saçan öğretmen eşine 5 yıl 11 ay hapis | Video 20.04.2022 | 15:03
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Ataşehir'deki taksici dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.04.2022 | 14:45
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Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi! | Video 20.04.2022 | 14:38
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Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar | Video 20.04.2022 | 14:39
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FETÖ firarilerine operasyon! 12 kişi yakalandı | Video 20.04.2022 | 14:15
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Bursa'da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 20.04.2022 | 13:56
Avustralya’nın Melbourne kentinde içinde 12 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu caddedeki evlerin arasına iniş yaptı. Avustralya’nın Melbourne kentinde 12 kişiyi taşıyan sıcak hava balonu, ağaçlara çarparak caddede bulunan evlerin arasına acil iniş yaptı.