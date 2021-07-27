Meltem Miraloğlu'nun paylaştığı 48 yaş büyük kocası Patrick’in görüntüleri sosyal medyada olay oldu

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir Amerikalı ile nikah masasına oturmuştu. Bu evliliğiyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Meltem Miraloğlu; geçtiğimiz aylarda eşi Patrick tarafından evden atıldığı, bir süredir kendisinden haber alınamadığı ve Patrick'den ayrılarak 62 yaşındaki psikoloğu John ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü belirtilen Meltem Miraloğlu'ndan yeni hamle geldi. Kural bozan oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Patrick'i paylaştı. İşte o anlar...