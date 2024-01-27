Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 27.01.2024 | 09:31 AFAD, saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 8,5 kilometre derinliğinde kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.